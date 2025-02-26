26/02/2025 16:09

【特朗普新政】白宮周末多搞作，累美股周五及周一淪「重災區」

《經濟通通訊社26日專訊》2025年的美股市場走勢呈現出一個詭異的現象：雖然整體趨勢上行，但周一和周五卻成為「重災區」。據指原因是特朗普重返白宮後，周末也頻頻有大動作，例如對墨西哥和加拿大加徵關稅等，導致市場波動。



德銀分析師Jim Reid在周二（25日）發布的最新研究報告中，揭示了這一反常現象。報告對比了2025年標普500指數的每日走勢，與1928年至2024年的長期平均水平，結果令人大跌眼鏡：2025年，周五的表現慘不忍睹，周一也僅稍好一點。



德銀的圖表顯示，2025年周五的平均價格走勢低於平均水平0.4個百分點，而歷史上周五的價格走勢高於平均水平近0.1個百分點。周一的情況也類似，2025年周一價格走勢低於平均水平約0.2個百分點，歷史上周一價格走勢低於平均水平約0.1個百分點。



Reid將此與特朗普2.0時代的「頭條新聞風險」聯繫起來，認為市場擔心周末可能出現潛在的負面消息，導致投資者在周末前減少風險敞口。而周一表現不佳，則表明這些威脅並未完全消除。



長期以來，周五通常是美股一周中表現最好的日子之一，而周一則是最差的。研究顯示，從歷史角度看，1928年至2024年期間，美股平均表現最好的交易日是周三，其次是周五，而周一表現最差。(jf)