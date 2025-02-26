26/02/2025 08:32

【開市Ｇｏ】財政預算案公布，比特幣穿9萬美元，百威亞太放榜

【要聞盤點】



1、美國2月份消費者信心指數報98.3，創近四年來最大降幅。10年期美債殖利率應聲跌至年內最低水平，美股三大指數收市個別發展，科技股領跌。道指收市報升159.95點，或0.37%，報43621.16點；標普500指數跌28.00點，或0.47%，報5955.25點；納指跌260.54點，或1.35%，報19026.39點。納指與標普500指數連續第四個交易日下跌。納斯達克中國金龍指數上升0.58%。



2、財政司司長陳茂波今早11時公布財政預算案，料應對赤字和經濟成長放緩等挑戰。他此前表示，將提出加強版「財政整合」策略。昨日消息指公務員將全體凍薪。



3、美股「七巨頭」指數進入調整區間，市值合共蒸發1.4萬億美元。



4、烏克蘭據悉與美國就礦產協議條款達成一致，儘管沒有闡明具體的安全保障，但白宮認為這是朝著與俄羅斯達成停火邁出的第一步。



5、烏克蘭國會通過議案，強調在戰時狀態下，憲法不允許舉行選舉，並支持總統澤連斯基繼續履行職務；俄羅斯克里姆林宮表示，俄方相信美國確實有意結束烏克蘭危機，美方在烏克蘭問題上持「更加平衡」的立場，歐盟方面則尚未釋放出「平衡信號」。



6、美國總統特朗普下令商務部就是否對進口銅徵收關稅開展調查，其貿易顧問納瓦羅特別點名中國的工業產能過剩和傾銷行為，紐約期銅大漲。



7、特斯拉1月份歐洲銷量同比大幅下降45%，市值跌破1萬億美元。



8、比特幣跌破9萬美元並觸及11月中旬以來的最低水平。



9、DeepSeek據報正加速推出其R2模型，最初計劃於5月推出。



10、據《彭博》引述知情人士表示，在資本流出進一步對人民幣構成壓力的背景下，中國監管部門近期要求赴香港上市或募集資金的企業，若需要將募集資金用於海外部署，需明確海外資金用途，並提前獲得國家外匯管理局的確認。





【焦點股】



比特幣現貨ETF：FA南方比特幣(03066)、華夏比特幣(03042)

- 比特幣跌破9萬美元



港交所(00388)

- 中國加強對企業赴港募資與對外投資的資金監管。



百威亞太(01876)

- 去年第四季EBITDA減7%稍遜預期，派息增至5.66美仙



百度(09888)

- 完成對歡聚旗下視頻直播業務的收購，支付總收購價約21億美元



ASMPT(00522)

- 上季盈利同比大跌94%收入持穩，派息0.32元



石藥集團(01093)

- 預計2024年淨利潤下降26%



速騰聚創(2498)

- 折讓8%配股料籌逾10億元



閱文集團(00772)

- 盈警料2024年淨虧損初步數據1.50億元至2.50億元人民幣



新意網集團(01686)

- 中期純利按年升11%，不派息



碧桂園(02007)

- 主席楊惠妍要求為2026年進入正常經營狀態做好準備，保交房仍是第一要務



世茂集團(00813)

- 深化連盛投資對世茂提起的清盤呈請已撤回



平安好醫生(01833)、平保(02318)

- 平安健康旗下平安健康APP近日推出名醫AI助理服務「平安芯醫」，全面開放AI輔助專家健康諮詢服務





【油金報價】



紐約期油下跌2.5%，報每桶68.93美元



布倫特期油下跌2.4%，報每桶73.02美元



現貨金下跌1.4%，報每盎司2909.59美元



紐約期金下跌1.5%，報每盎司2918.80美元