26/02/2025 18:04

【預算迴響】智慧城市聯盟歡迎預算案大力促科技發展步伐

《經濟通通訊社26日專訊》智慧城市聯盟讚揚政府面對財赤的嚴峻環境下，仍能在財政預算案中，大力推進科技發展步伐。



智慧城市聯盟會長楊文銳表示，特別留意到財政司司長陳茂波提到政府將制訂香港新型工業的中長期發展方案，通過100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業；另外又籌備推出1.8億元的「創科加速器先導計劃」。他期待司長所說的第三個InnoHK研發平台早日落成，及港投公司今年舉辦的首屆「國際機器人大會」和「國際人工智能青年科學家論壇」。



楊文銳亦歡迎預算案預留10億元設立「香港人工智能研發院」促進成果轉化和應用；和預留5億元，加快企業數碼轉型的步伐。另外，聯盟樂見預留37億元加快完成河套科技創新合作區香港園區；而新田科技城一帶創科用地，當中20公頃用地將於2026/27年起陸續交由科技園公司發展和營運。



低空經濟發展有很大潛力，身兼大灣區低空經濟聯盟秘書長的楊文銳歡迎政府正檢討民航法例，以完善配合低空經濟長遠發展的規管制度，及研究訂立「先進空中運輸系統」新專用法例。陳茂波指去年底成立的「發展低空經濟工作組」即將宣布首批監管沙盒試點項目的申請結果。聯盟期望低空飛行的應用範圍會逐步擴大，為香港經濟開拓新的增長點。(kl)