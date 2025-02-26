26/02/2025 11:03

【預算案】陳茂波:與資產市場相關收入遜預期，今年度錄較大赤字

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，過去一年，香港迎來了不少正面的發展，本港經濟連續兩年增長，就業市場穩定、通脹溫和、搶人才和搶企業成果豐碩、大型國際盛事相繼在港舉行、訪港旅客人數亦顯著增加，股市近月氣氛亦持續向好，市面氣氛熱鬧。



他指出，但香港亦經歷了不少的挑戰，國際地緣政局干擾了貿易、供應鏈、資金流和投資市場情緒；相對高息的環境持續令本地資產價格受到遏抑；旅客及市民消費模式的轉變繼續影響零售及餐飲等市道。



他提及，這些挑戰既考驗香港經濟的韌性，亦正好反映在發展過程中需要變革、創新及不斷自我提升。過去幾年應對疫情的大規模逆周期措施，達到了「撐企業、保就業、穩經濟、紓民困」的目標，但亦導致出現數年的財政赤字。去年，受內外因素影響，與資產市場相關的收入遠遜預期，令政府今年度繼續錄得較大赤字。(bn)