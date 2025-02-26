26/02/2025 11:06

【預算案】陳茂波:去年經濟錄2.5%溫和增長，出口增4.7%

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》指出，去年香港經濟錄得2.5%溫和增長。



他稱，去年香港經濟在複雜多變的外圍環境中穩步發展，其中地緣政局不穩，貿易磨擦加劇，環球利率高企等，對本地經濟活動和信心構成負面影響，不過國家經濟穩中有進，挺港惠港政策接連推出，加上政府的提振經濟措施和美國在9月中開始減息，支持香港不同經濟環節。



*最新失業率處3.1%低水平*



他續稱，國際貨幣基金組織估算去年全球經濟錄得3.2%增長。而香港整體貨物出口回復4.7%實質增長。另去年訪港旅客上升三成至約4500萬人次，帶動旅遊及運輸服務輸出顯著上升。其他跨境經濟活動亦持續改善。整體服務輸出全年增長4.8%。



另一方面，隨著整體經濟增長，以及政府大力推展基建工程，整體投資開支增加2.4%。然而，本地居民消費模式轉變，私人消費開支輕微下跌0.6%。



他續指出，勞工市場維持偏緊，最新的失業率處於3.1%低水平。去年第四季全職僱員每月就業收入中位數按年穩健增長4.8%。通脹整體輕微，撇除政府一次性措施的影響，去年基本消費物價通脹率1.1%。



*年內資產市場氣氛好轉*



他亦提到，年內資產市場氣氛好轉，主要受惠於中央政府推出一系列支持本港資本市場措施，以及美國啟動減息周期，股市價量齊升，恒生指數全年上升18%，平均每日成交額增加26%，新股上市集資額增加至880億元。住宅物業市場在去年首三季繼續調整，但在減息後回穩，全年交投量增加23%至約5.3萬宗，樓價則下跌7%；非住宅物業市場持續淡靜。(rh)