26/02/2025 11:09

【預算案】陳茂波:至2027/28年度累計削7%政府經常開支

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，陳茂波指出將提出「強化版」的財政整合計劃，包括至2027/28年度累計削減政府經常開支7%。嚴控公共開支是必須做的工作，但政府也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎。這個「強化版」的計劃提供了清晰的目標，讓政府可以逐步在本屆政府任期內把經營帳目回復平衡。



他指出，為了抓緊科技創新迅速發展帶來的機遇，政府需要加速「北部都會區」建設，投資未來。香港具備條件和能力，在保持公共財政穩健的前提下，適度增加發債規模，妥善靈活運用資金為未來作投資，為社會創造價值。



他又指，在全球變局中，政府必須以科技創新為核心，全力加速發展經濟，尤其是強化經濟新動能、加快提升傳統產業的競爭力。科技變革與人工智能正重塑全球格局，催生更多新產業、新業態、新產品和新服務。香港必須抓緊機遇，把握好這個提速發展的關鍵窗口，先立後破，以改革創新引領未來，加速推動香港經濟高質量發展。(kl)