26/02/2025 11:11

【預算案】陳茂波:料今年本港經濟實質增長介乎2%至3%

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他預測香港經濟在今年會繼續溫和增長，全年實質增長介乎2%至3%。



陳茂波指出，香港經濟仍面對非常具挑戰性的外圍環境，同時亦有不少正面因素。保護主義影響環球貿易和資金流向，打擊投資和消費信心，拖慢環球經濟增長。令人鼓舞的是內地經濟繼續穩定增長，國家內外循環相互促進，進一步擴大高水平對外開放，內地企業在全球布局產業鏈和供應鏈等，將有利外貿活動穩步發展。另外，內地經濟韌性強、基本面堅實。中央政府實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，全方位擴大內需，亦會為經濟增長加添動力。



*香港今年出口料有平穩表現*



他指出，主要央行逐步放寬貨幣政策，應能為其經濟增長帶來支持。不過，美國的經貿政策為今年的減息步伐帶來不確定性。歐洲央行亦表示在通脹大致趨向其目標水平的背景下，將會進一步減息。根據國基會的最新預測，全球經濟今年增長3.3%，略高於去年。在以上背景下，香港今年的出口料會有平穩表現。此外，承接上年的各項政策及良好勢頭，訪港旅客數目應會進一步增加，加上其他跨境經濟活動進一步恢復，應可推動服務輸出繼續增長。



*預測今年基本通脹率1.5%*



他提及，內部需求方面，今年投資者或因外圍不確定性而採取較審慎態度，但環球金融狀況料更為寬鬆，將有利固定資產投資。私人消費經歷去年的調整後，年底時已有回穩迹象。市民收入持續增加，資產市場穩定發展，都可進一步提振消費。考慮到上述各項因素，預測香港經濟在今年會繼續溫和增長，全年實質增長介乎2%至3%。



他續指，物價方面，預期本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升，外圍價格壓力則應大致可控，雖然地緣政治局勢或會帶來風險。預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別為1.5%和1.8%。中期而言，貨幣政策正常化將有助環球經濟維持穩健增長。「全球南方」特別是內地，將繼續是環球經濟增長的重要動力。(bn)