26/02/2025 11:14

【預算案】陳茂波料港經濟2026至2029年平均年增2.9%

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他預測香港經濟在2026至2029年間，平均每年實質增長2.9%。基本通脹率預計為平均每年2.5%。



他指出，地緣政治仍會為香港經濟帶來挑戰。不過，內地正以科技創新、全面深化改革及擴大高水平對外開放，推動高質量發展。香港亦正努力促進市場多元化和開拓新增長點，預期經濟將持續穩步發展。



他提及，在「一國兩制」下，香港是全球唯一結合國際優勢與中國優勢的地方。本屆政府一直大力擴充經濟容量和加強競爭力，已取得一定成效。積極融入國家發展大局，主動對接國家發展戰略，香港定能繼續把握國家以至全球經濟發展帶來的新機遇，創造亮麗前景。(kl)