26/02/2025 11:16

【預算案】陳茂波:今年以來港股日均成交超過二千億，升五成

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》指出，近期多個經濟環節持續改善，政府拼經濟、搶企業、搶人才的努力已取得一定成果，其中今年以來，港股交投近日日均成交額超過2000億元，較去年全年上升超過50%；整體市值達40萬億元。新股方面去年本港新股總集資額按年上升接近90%，全球排第四位，港交所(00388)正處理超過100宗上市申請。



他亦提到，在港的開放式基金型公司按年倍增至超過470家，在港註冊成立的有限合伙基金超過1050個，按年升近40%，且預計2028年香港將成為全球最大的跨境財富管理中心。



陳茂波稱，引進辦自成立以來，已引進66家重點企業來港，其中80%已經或正籌劃建立全球或地區總部，不少是估值過百億元創科企業。此外，投資推廣署去年成功吸引超過500家內地和海外企業在港開設或擴展業務，增長超過40%，預計可帶來超過677億元直接投資。另外，去年底本港的存款總額超過17萬億元，按年上升7%。



在引入新興市場資金方面，他指出，去年兩隻追蹤港股的交易所買賣基金在沙特交易所上市，資產規模超過130億元。



此外，截至去年底，各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共有約18萬名人才到港。(rh)