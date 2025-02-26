26/02/2025 14:18

【預算迴響】港交所:將探索更多市場改革，續深化與內地互聯互通

《經濟通通訊社26日專訊》港交所(00388)主席唐家成表示，歡迎新一份財政預算案提出的措施，涵蓋的範疇非常全面，特別是與香港資本市場相關的部分，涉及到證券及衍生產品市場、交易及風險管理、離岸人民幣業務中心、與內地和國際的互聯互通、大宗商品發展，以及財富管理等領域。措施將進一步提升香港作為全球領先國際金融中心的地位。



*探索更多市場改革，續深化與內地市場互聯互通*



他表示，港交所將繼續與證監會緊密合作，探索更多市場改革，同時將繼續深化與內地市場的互聯互通，加強與國際投資者和合作夥伴的聯繫，並積極拓寬產品生態圈的廣度和多樣性。港交所感謝特區政府一直以來的支持，也期待繼續與特區政府和所有持分者合作，推動香港市場的繁榮，造福所有市場參與者和社會。



*優化市場微結構和上市機制，擴大產品生態圈*



港交所集團行政總裁陳翊庭說，預算案中提出的舉措，突顯了香港特區政府提升香港資本市場吸引力的決心。港交所歡迎這些舉措，並致力與各方持分者通力合作，發揮作為香港資本市場重要基礎設施的關鍵作用，積極提升香港這個國際金融中心的市場活力。



她表示，將繼續與證監會和合作夥伴緊密合作，優化市場微結構和上市機制，擴大和豐富產品生態圈，並升級港交所的基礎設施，進一步提升香港市場對內地和國際發行人、投資者的吸引力。(bi)