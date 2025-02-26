26/02/2025 10:50

六褔：金飾銷情上季改善，擬藉創新提高毛利率

《經濟通通訊社26日專訊》金價屢創新高，影響消費者購買金飾的意欲，不過六福集團(00590)執行董事兼副行政總裁黃蘭詩表示，消費者已逐漸適應金價升勢，金飾銷情在去年第四季已有改善。



黃蘭詩接受《無綫電視》訪問時表示，去年2月底、3月開始，因為金價大幅上漲，所以對黃金銷售造成較大的影響，一直到9、10月份左右。顧客開始適應黃金價格，購買增加。10到12月時，六福同店銷售在相對高基數下仍見改善，因為顧客相信長遠來說黃金還會上漲。



她提到，近年興起定價飾品，定價除反映黃金本身價值，亦包含了工藝及設計等元素，有利提升整體毛利率。隨著內地對金飾需求持續增加，六福會繼續擴展內地市場，加強四、五線城市布局；並計劃開拓副品牌，擴大消費客群。(cl)