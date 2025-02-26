26/02/2025 14:56

【預算案】一文看清預算案重點，公務員凍薪兩元乘車優惠設限

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波今日公布最新一份《財政預算案》，提出「強化版」的財政整合計劃，包括至2027/28年度累計削減政府經常開支7%，公務員編制削一萬個職位。節流方面，問責官員、議員及公務員全體凍薪、長者2元乘車優惠設限。另一方面，港交所會就改善港股「手數」制度提出建議，又擬籌備「科企專線」，便利內地科企來港上市。政府來年不會推售商業用地，研究將部分商業地改劃成住宅地。(cl)





#開源節流



*2025/26年度節省政府經常開支幅度增至2%

*至2027/28年度累計「削政府開支」7%

*削減1萬個公務員職位

*問責官員、行政、立法區議員及公務員凍薪

*飛機離境稅由每位乘客120人加至200元

*研陸路離境私家車徵「建設費」

*「人才」及「投資移民」收申請費

*檢視電動車牌照費及交通罰款

*檢視政府隧道及主幹道收費

*積極探討規範籃球博彩活動

*未來5年，每年發債1500億至1950億元





#提振經濟



*擴大「機場城市」發展大綱

*增設海運港口發展局

*擬第二季修例配合低空經濟發展

*與「沙特」等研簽投資協定

*增強與「一帶一路」國家合作

*助「C919」飛機進入國際航空市場





#土地房屋



*已覓足夠土地建公營房屋

*來年不推售商業用地，研究部分商業地改劃成住宅地

*紅磡站南臨海地研打造新地標





#推動金融



*港交所籌備「科企專線」，便利上市

*研設退市後場外交易機制

*港交所年內就改革港股「手數」提出建議

*優化「雙重主要上市」門檻

*港交所系統升級，技術上兼容T+1結算周期

*落實無紙證券市場制度法例

*在香港推出離岸國債期貨

*優化大灣區「跨境理財通」

*代幣化債券發行恒常化

*增「家辦」稅務寬減交易種類

*內地香港快速支付系統互聯

*就落實「人民幣交易櫃台納港股通」進行技術準備

*「推動黃金市場發展工作小組」會在年內制訂方案

*強積金全自由行年內諮詢





#支援中產



*寬免「薪俸稅」上限1500元

*寬免「利得稅」上限1500元

*寬免首季差餉上限500元

*100元印花稅適用於400萬以下物業





#紓解民困



*綜援生果金等多派半個月

*2元乘車優惠設限每月最多240程，10元以上車費兩折

*公共交通補貼計劃領取門檻提高至500元





#支持企業



*支持「電影業」

*拓中東東盟旅客客源

*向「BUD專項基金等注資15億

*大宗商品貿易商獲半稅優惠

*預留逾6億元資助業界購買電動巴士及的士





#宜居城市



*預留十億設「人工智能」研發院

*舉辦首屆「國際機器人大會」

*推「創科加速器」先導計劃

*北都促進創新元素

*發展「沙嶺數據園區」

*加快完成「河套香港園區」第一期基建

*展開「港深西部鐵路」設計研究

*支持自資院校擴容

*增加醫學生培訓學額

*推動業界加裝「電動車」高速充電樁