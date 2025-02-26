26/02/2025 15:22

【預算案】人才及資本投資者入境計劃收取申請費今刊憲並即時生效

《經濟通通訊社26日專訊》財政司長長陳茂波宣布新一份《財政預算案》宣布，各項吸引人才與資本投資者的入境計劃會增設申請費用，並按簽證/入境證逗留期限長短上調獲批申請的簽發費，以反映成本及體現「用者自付」原則。為實施上述收費，《2025年入境(修訂)規例》已刊憲並自今日上午11時(生效時間)起生效。



由生效時間起，主申請人及其受養人在指明入境計劃(指明計劃)下提出每宗入境、改變逗留條件或延長逗留限期申請，均須繳交600元申請費，而獲批申請的簽證費用則由本來劃一收費230元，按簽證/入境證逗留期限長短上調至600元(逗留期限180日或以下)或1300元(逗留期限181日或以上)。



新收費適用於高端人才通行證計劃、一般就業政策、輸入內地人才計劃、優秀人才入境計劃、非本地畢業生留港就業安排、輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃，以及新資本投資者入境計劃等。



政府發言人表示，各項人才與資本投資者的入境計劃自推出或優化以來廣受歡迎。不同人才入境計劃的申請數目由2022年約5.8萬宗激增至2023年超過22.1萬宗及2024年約20.8萬宗，與2022年相比增幅超過250%。處理此類申請需要大量行政資源。在參考海外地區類似申請的收費後，政府決定就指明計劃下的申請劃一增設申請費，同時提高簽證/入境證的簽發費，以盡量收回處理申請的行政成本。政府會繼續適時檢視及優化各項人才入境安排。(cl)