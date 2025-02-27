26/02/2025 15:27

【預算迴響】陳國基形容預算案務實，著力管控公共開支並適度開源

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波今日發表新一份財政預算案，政務司司長陳國基認為今年的《財政預算案》是一份全面、穩健、務實的預算案。在推動發展、改革創新的同時，著力管控公共開支，並適度開源，展現政府善用公共資源，推動經濟可持續發展的決心。他非常支持今年的《財政預算案》，希望立法會盡快審議並通過撥款議案。



陳國基指出，《財政預算案》策略性地投放資源，推動人工智能作為關鍵產業，透過科技賦能產業發展，積極培育生命健康科技等新興產業，致力將香港建設為國際創新科技中心，特別是透過河套合作區的發展，加速發展新興產業，增強競爭力，實現經濟結構多元化。



此外，預算案亦鞏固傳統優勢，提速發展。提出多項措施，把握「三中心、一高地」，即是國際金融、航運、貿易中心，以及國際高端人才集聚高地的戰略定位，鞏固提升優勢產業，加強與大灣區城市聯動，全方位吸引更多海內外企業落戶香港，同時積極深化與東南亞、中東等新興市場的合作，開拓新市場，匯聚全球企業、資金和人才，為香港經濟注入新動力。



他續稱，今年《財政預算案》亦在顧及政府財政狀況的同時，繼續適度支援市民和企業，包括寬減利得稅、薪俸稅和差餉，注資「BUD專項基金」及市場推廣及工商機構支援基金，以及向領取社會保障金的基層市民發放額外款項。(cl)