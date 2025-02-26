26/02/2025 15:51

【預算案】消息：長者乘車「兩元兩折」最遲明年9月實施

《經濟通通訊社26日專訊》財政預算案公布調整二元乘車優惠計劃，在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩元兩折」優惠，即票價低於或等於10元，維持繳付兩元車費，至於票價高於10元則繳付全額車費的2折；可享優惠的程數以每月240程為上限。政府消息人士估計，實施後，在2027/28財政年度，將可節省約6.8億元，而「兩蚊兩折」優惠，估計最遲可在明年9月實施，而每月限240程則需要較長時間處理。



政府消息人士指，現時成人票價10元或以下的路線，佔公共交通路線接近六成，即有相當部分受惠者仍舊只須支付2元車費。



消息人士透露，八達通需時更新系統，按過往樂悠咭實名制的經驗，估計需要年多時間，其中「兩元兩折」的系統調整相對簡單，相信最遲可於明年9月實施，但「優惠車程設限」則須貫穿巴士、地鐵等公共交通工具的系統，料較為複雜，需時亦較長，暫時仍未有時間表，會爭取盡快推行。



*鼓勵更多巴士線分段收費*



至於方案何時再檢討，政府消息人士稱，起碼需要收集一年數據，審視推出後的情況，又認為不應常將檢討「掛口邊」，否則長者會感不安心。



政府消息人士又提到，現時704條巴士線中，八成路線有分段收費，而設全程分段收費，前段及後段均有分段收費的就有102條。政府正主動與巴士公司商討，希望推動更多巴士線設前段分段收費，並與「兩元兩折」一同推行，但需考慮對長途巴士線乘客的影響、巴士剩餘運載力、避免巴士公司加派車輛接載短途客等。



*補貼門檻提高後，每月受惠人數減少10萬*



至於「公共交通費用補貼計劃」，消息人士指，領取門檻提升至500元後，平均每個月受惠人數將減少10萬人，預計2025/26財政年度，政府將減少5.4億開支。(cl)