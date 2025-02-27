26/02/2025 17:50

【預算迴響】昇世集團冀投資移民計劃優化措施盡快落實

《經濟通通訊社26日專訊》昇世集團歡迎最新一份《財政預算案》提出家族辦公室稅務優惠及優化「新資本投資者入境計劃」等政策表示。



集團認為，政府落實優化相關稅務寬減政策，將有助更多家族辦公室選擇落戶香港，進一步鞏固香港成為全球財富管理中心及國際金融中心地位。



至於政府有意深耕中東市場，與區內國家探索金融市場的合作空間，集團則表示，樂意與政府合作，積極提供於中東以至全球地區財富管理的意見及經驗，共同推動行業發展。



另外，集團期望一系列「新資本投資者入境計劃」(投資移民計劃)優化措施能盡快落實，進一步吸引更多高淨值人士落戶香港作長遠發展。(rh)