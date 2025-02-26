26/02/2025 19:29

《再戰明天》美國公布耐用品訂單等數據，新地銀娛港交所公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》美國公布耐用品訂單等數據，及新地銀娛港交所公布業績，料為周四（27日）市場焦點。



*英國首相斯塔默與特朗普會晤，堪薩斯城聯儲總裁發表演講*



各國重要經濟活動方面，英國首相斯塔默與美國總統特朗普會晤。歐盟執委會主席馮德萊恩將在執委陪同下訪問新德里，與印度總理莫迪和政府官員會晤（至28日）。堪薩斯城聯儲總裁施密德就經濟問題發表演講。



數據方面，周四5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布1月貨幣供應M3，年率升幅料由3.5%擴大至3.8%。9:30pm，美國公布1月耐用品訂單，料由下滑2.2%改善至升2%；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數，料由21.9萬升至22.1萬。11:00pm，美國公布1月成屋待完成銷售，月率跌幅料由5.5%收窄至0.9%。



在本港，明日公布業績的公司有:新鴻基地產(00016)、銀河娛樂(00027)、香港交易所(00388)等。(wa)