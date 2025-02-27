26/02/2025 15:40

【預算迴響】團結香港基金料升印花稅物業值上限無大作用需防炒賣

《經濟通通訊社26日專訊》團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺指，政府將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，對於首置買家入市有正面影響，但應該不會有太大刺激作用，且需留意會否帶來更多如「摸貨」等炒賣活動。



他亦稱，考慮到未來數年仍有商廈陸續落成，加上現時高企的空置率，停止出售商業地也屬合理安排。長遠來說，在科技發展及在家工作等新趨勢之下，政府需檢視商業用地需求，並探討是否需要引入更多混合用途發展。



*增債券額度可接受，倡發5-10年期*



葉文祺認為，北部都會區是社會長期投資，各基建項目需要按時推進，固此縱使面對財赤壓力，適度發債可舒緩政府現金流壓力。本港債務屬於穩健水平，預算案建議增加「基礎建設債券計劃」下的債券額度是可以接受的。



團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉則認為，若政府發行債券，建議考慮發行5至10年期債券，以應對未來中期公共工程之資金需求；滿足保險公司、銀行及其他機構投資者對較長期港元債券的龐大需求；有助於完善港元債券收益率曲線，為私人債券市場提供重要參考。同時，政府亦須留意社會對債券資金用作經常性開支之疑慮，進一步提高透明度，明確劃分資金用途，僅用於推動必要基建及發展計劃，以消除市民憂慮並鞏固市場及公眾對財政政策的信心。



*可六合彩獎金基金比例下調5%，兩元乘車料程數上限有調整空間*



水志偉亦指出，可參考其他地區利用博彩收益成立基金，用於體育方面的公共投資。另外，他認為政府有空間修改《博彩稅條例》，將六合彩獎金基金比例下調5%，同時將徵收的稅率從25%調整至30%，為政府帶來更多收入，而收益的一部分亦可用於提升本地體育基礎設施和運動員培訓，另一部分則可支持各類體育盛事，提供比現有M品牌制度更靈活的資金支持。



葉文祺亦認同有需要調整「二元優惠計劃」，但限制每月240程（即約每日8程）對支出影響有限，因長者現時平均每日使用優惠的程數僅為1.03程，預期未來程數上限有再作調整的空間。長遠而言，為配合政策原意，合資格市民的年齡門檻應與退休年齡和其他社福政策看齊，調整至65歲。低空經濟方面，葉文祺指，香港應以北都部分片區為實驗點，規劃無人機/eVTOLs起降設施、與深圳間的跨境飛行路線等。(rh)