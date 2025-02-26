26/02/2025 16:16

【預算案】陳茂波料打工仔仍有加薪空間，昐市民諒解紓困措施減半

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波在記者會上表示，新一份《財政預算案》提到，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，乃經多方面因素綜合考慮後，認為凍薪較為合適。



他表示，預期今年經濟會持續增長，就業市民薪金增加約6.9%，而目前失業率偏低，相信「打工仔」仍有一定加薪空間。



至於被問及下調薪俸稅退稅額，增加違例泊車罰款等措施，是否代表政府為達至短、中期「開源」，而向中產人士開刀。陳茂波則表示，希望市民能夠諒解當局的財政紓緩措施比之前減半，政府已在力所能及的範圍內盡力推行相關措施。



對於預算案提出，離境機場稅120元增加至200元，陳茂波指出，香港機場仍然有競爭力，加數十元只佔機票價錢輕微，對旅客的影響少。他強調，在開源時，已經考慮香港競爭力，及盡量減少對一般市民的影響。



《預算案》提出對陸路離境私家車徵收邊境建設費，對於會否擔心影響日後港車北上及粵車南下的意欲，以及不徵收陸路離境稅的考量。陳茂波稱，當局在節流下，首要顧及本港的競爭力，因此需小心考慮加開新稅種，以免影響本港吸引力；政府希望盡可能減少對一般市民的影響，但措施難以避免會對某部分市民造成影響。(rh)