26/02/2025 16:16

【預算案】陳茂波：發展AI為關鍵產業，利用AI賦能升級轉型

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波在發布在記者會上指出，新一份《財政預算案》有四大主線，分別是加速人工智能(AI)發展，以AI賦能其他產業；全速全力推動經濟發展；吸引更多新資金，開拓新市場，擴大朋友圈；嚴格管控公共開支，以節流為主，配以適度開源。



《預算案》提到全力發展人工智能為關鍵產業。陳茂波表示，本港除了發展AI作為關鍵產業外，亦將利用AI賦能其他產業升級轉型，預算案中亦調撥不少資源，支持建設AI超算中心，以及AI研發院等，並會向不同大學撥款推進研究。他稱，創科是本港未來發展的重要新產業，亦是新質生產力的核心，當中AI是最重要的「大潮」。



陳茂波亦指出，本港在創科方面與深圳的合作，會利用河套區及北部都會區作為重要的載體，往後會在AI與深圳優勢互補，亦會與深圳一起爭取國家在政策上給予支持。(rh)