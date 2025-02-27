26/02/2025 16:15

【預算迴響】羅兵咸永道倡政府豁免買方印花稅，減低交易成本

《經濟通通訊社26日專訊》羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人倪智敏表示，2024/25年度的綜合赤字最新預算為872億元，令截至2025年3月31日的財政儲備進一步降至6473億元。儘管面對當前的挑戰，財政司司長明智地優先處理維持對公共開支的嚴格控制以及推動企業的可持續增長。2025/26年度預算案其中一個重點是通過各項稅務及非稅務措施，促進重點行業發展及可持續增長，融入國家發展大局。這些措施包括引進新的稅務優惠措施並優化現有的措施，以及全方位吸引企業、資金和人才。



羅兵咸永道南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥表示，政府早前就優化家族辦公室的稅務寬減制度進行業界諮詢，而該行亦向政府提出多項建議，包括在該制度下的合資格投資清單中加入藝術品和收藏品，以及實施能與稅務寬減互補的非稅務措施，包括加快給予家族辦公室成員香港永久居民身份以及簡化海外投資專業人士申請工作簽證的流程。該行期望政府能積極考慮該行的意見，並且盡快落實有關優化措施，以吸引更多海外家族辦公室落戶香港。



*倡投資移民住宅投資門檻放寬至2500萬元*



王曉彥指出，「新資本投資者入境計劃」的各項優化措施將於下月生效。由於此計劃與家族辦公室稅務寬減制度的目標相似，建議將這兩項措施的合資格投資清單看齊。此外，目前該計劃在計算申請人的投資額時，房地產投資金額的上限為1000萬元。建議政府提高有關上限至2500萬元，以確保該計劃更加公平，並讓更多投資者能夠參與。



*倡豁免買方印花稅，減低交易成本*



羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管合夥人何潤恒表示，很高興香港致力提升本地股票市場的競爭力，包括財政司司長在預算案中提到證監會已釐清相關監管規定以促進私募基金在港上市，及計劃優化改革交易機制以確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期。為了吸引更多資金流入香港資本市場，該行建議政府豁免買方印花稅，以減低交易成本。(bn)