26/02/2025 15:29

【預算迴響】證券期貨總會對財算案未提及下調股票印花稅表遺憾

《經濟通通訊社26日專訊》香港證券及期貨專業總會表示，對財政司司長陳茂波於今日發表的2025至26年度財政預算案表示支持。該會認同預算案中強化香港國際金融中心地位、深化資本市場改革、提升市場流動性及推動金融創新的多項措施。然而，該會亦希望政府應進一步優化相關政策，特別是在擴大稅基、優化交易機制及推動金融市場創新方面，以增強香港金融市場的長期競爭力。



該會對政府未作公務員薪酬調整的同時選擇削減社會福利表示深切關注。此舉不僅對社會弱勢群體造成直接影響，更可能進一步加劇社會不平等，削弱市民對政府的信任。該會認為，政府應優先通過優化內部資源分配及控制開支來解決財政壓力，而非將負擔轉嫁至社會大眾，這樣不僅會對社會穩定產生負面影響，還可能損害經濟復甦。政府應審慎權衡各項政策對不同階層的影響，確保財政措施的公平性和可持續性。



該會肯定及支持政府在推動數字金融和綠色金融方面的努力，這將為香港金融市場帶來新的增長點和競爭優勢。政府提出的提升金融科技和數碼支付基礎設施的舉措，將促進更多國際資本流入和技術創新，並有助於提升市場透明度和效率。



*建議調降股票交易印花稅*



該會注意到香港財政儲備持續下降，結構性財赤問題日益嚴峻。為確保財政可持續性，政府應考慮以下措施：優化現有稅制：降低對地價收入及股票印花稅的依賴，探索更穩定的收入來源；探討新收入來源：如引入銷售稅，以實現更健康和平衡的財政收入結構；審視公務員薪酬機制：確保財政資源合理運用，並提升財政透明度及效率。



該會對於預算案未有提及下調股票印花稅表示遺憾，並提出以下建議：調降股票交易印花稅：由現行的買賣雙方各付0.1%調降至0.0625%，以提升市場競爭力；重新引入衍生工具印花稅：對窩輪、牛熊證等產品徵收合理稅項，確保市場公平性；長遠目標：逐步撤銷股票交易印花稅，以增強香港市場的國際吸引力；調整上市門檻：優化雙重主要上市及第二上市的規則，吸引更多國際投資者和企業來港。



該會支持政府提出的多項資本市場改革措施，並進一步建議：優化上市規則：降低符合盈利要求企業的最低市值門檻，以提升新股市場活力；放寬上市公司注入新資產的規定：促進市場併購及重組活動，增強市場流動性；強化與內地市場的互聯互通；擴展滬深港通標的範圍，進一步提高市場交易量；加快推進T+1結算周期：改善交易單位制度及上市制度改革，確保市場運作更加高效。(bn)