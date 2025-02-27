26/02/2025 16:28

【預算迴響】信保局：將繼續因應市場變化，為出口商提供適時支援

《經濟通通訊社26日專訊》香港出口信用保險局主席吳宏斌歡迎財政司司長陳茂波今天提出的2025至26年度《財政預算案》，當中包括香港信保局會為與跨國供應鏈相關的出口服務提供信用保險，為企業「走出去」提供更全面的支援，該局將會全力支持，以協助出口商把握商機。



信保局表示，面對複雜多變的外圍環境，將繼續因應市場變化，為出口商提供適時支援，協助他們應對挑戰並拓展商機。該局正積極落實《2024年施政報告》提出的建議，包括將信保局保單的最高彌償率由90%提高至95%，為香港出口商就中國內地、東盟及中東買家提供20個額外的免費信用評估服務，以及積極尋求與更多金融機構合作，以加強對電商的融資支援。(bn)