26/02/2025 16:17

【預算迴響】馬會：短期內向港府提交規範籃球博彩詳細建議

《經濟通通訊社26日專訊》香港賽馬會表示，歡迎並全力支持政府2025至26年度《財政預算案》中，邀請馬會提交推行規範籃球博彩的建議。



馬會完全認同已有充份理據規範籃球博彩。非法籃球賭博引致嚴重社會問題，包括高利貸及引誘未成年人賭博等。根據馬會的評估，去年的非法籃球賭博投注額高達約700億至900億元。規範籃球博彩是打擊非法籃球賭博的重要舉措，將有效遏制其日益增長的趨勢。



馬會表示，將規範博彩制度擴展至籃球博彩，有助支持特區政府打擊非法賭博的工作，增強其成效，亦可以支持馬會提供重要慈善捐款，以持續回饋社會，並為特區政府帶來重要的稅收。此做法符合公眾利益，亦將於短期內向特區政府提交詳細建議，期待與特區政府緊密合作，以盡快落實籃球博彩規範化這一項重要政策措施。



體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛指，市民對籃球博彩活動有龐大需求，目前只能循非法途徑滿足，認為有必要透過規範籃球博彩，打擊非法外圍賭博，同時將博彩收益帶回合法市場。他預估每年可為本港帶來至少15至20億元的額外博彩稅收。(bn)