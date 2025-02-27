26/02/2025 16:36

【預算迴響】港投公司:預算案助力創科生態圈，抓緊AI發展機遇

《經濟通通訊社26日專訊》香港投資管理有限公司表示，全力支持財政司司長發表的2025-26年度《財政預算案》，認為預算案闡明了香港未來創科創投發展的重點且給予大力支持，相信將有助進一步發揮本港的優勢和增添經濟發展動能。預算案公布港投公司將舉辦首屆「國際機器人大會」、籌辦首屆「國際人工智能青年科學家論壇」，以及支持科技企業與本地的中小學生互動交流，分享知識和經驗。



港投公司行政總裁陳家齊表示，前沿創科發展及更廣泛的應用，既是經濟增長的重要動力，也能為人工智能的長遠發展帶來更大的支持，並讓市民及社會直接受惠，亦將全方位聯動被投企業和合作夥伴，辦好相關活動，並會透過更多項目投資和戰略合作，發掘、引領和匯聚更多前沿科企落戶香港，同時匯聚國際上的「耐心資本」，搭建跨地域平台，抓緊人工智能加速發展所帶來的機遇，鞏固和加速構建蓬勃的創科生態圈。



她指出，「國際機器人大會」將匯聚頂尖科技企業、學術機構和投資者，展示具身智能的科研成果和應用場景，相信將有助提升香港在人工智能應用和相關領域的國際影響力，並有助傳統產業探索如何更廣泛借助科技提升生產力及推出新服務。(bn)