26/02/2025 16:32

【預算迴響】安永:政府應加強力度開源，建議探索開徵電子服務稅

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，安永表示，政府預計2024-25年度財赤與該行早前的預計相若，今次是一份務實的預算，明白新稅種需要再研究，但建議可以在開源方面再加強力度，考慮開拓多元化收入來源，在市場的不同周期之中獲得不同的收入來源，包括如探索開徵電子服務稅，確保非本地實體亦須為其在香港提供電子服務和內容中取得的收入所得繳納稅款。同時建議政府積極檢討擴闊稅基，但同時擴闊稅基相當繁複，要衡量的事非常多，須從長計議，不可倉卒，因此政府可以盡快開始前期預備工作，以開展擴闊稅基所需的研討。



安永指出，樂見政府檢討「2蚊計劃」，考慮到目前的財政情況，加上未來人口老化的持續壓力，目前都係適當時間去調整，在控制開支之餘，把對長者的影響減到最低。安永認為，公共資源須妥善分配，未來繼續建議政府重新檢視現有的稅務優惠及資助計劃，確保此類開支用於支持整體經濟的長遠發展，並以可持續的方式提供資助，確保資源用得其所。



安永認為，針對發展項目發展而發債是一個可行的開源方法，如同司長所講，必須確保發債所得資金，並非作恒常開支，而是透過發債支持項目發展，以換取長期，甚至是可持續的增長或收益之用。另一方面，政府牽頭發債，亦可鼓勵私人市場，帶動整個債券市場的生態圈，進一步強化香港作為國際金融金中心的地位。(bn)