26/02/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.6131 +63.822 一周 4.01262 +12.47 兩周 4.03202 +13.261 一個月 3.99714 +5.887 兩個月 4.04262 +4.744 三個月 4.0419 +2.94 六個月 4.05095 +1.071 一年 4.11268 +3.191

《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息全線上升，其中，隔夜息結束四連跌，反彈64基點至3.6131厘，而與樓按相關的一個月拆息亦略為回升至3.99714厘。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.0419厘。六個月及一年期拆息分別升至4.05095厘和4.11268厘。港元匯價今早在7.7704-7.7745之間上落，最新報7.7711。(cl)資料來源：香港銀行公會