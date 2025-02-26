26/02/2025 11:22
《港元利率》拆息全線反彈，隔夜息結束四連跌
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息全線上升，其中，隔夜息結束四連跌，反彈64基點至3.6131厘，而與樓按相關的一個月拆息亦略為回升至3.99714厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.0419厘。六個月及一年期拆息分別升至4.05095厘和4.11268厘。
港元匯價今早在7.7704-7.7745之間上落，最新報7.7711。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.0419厘。六個月及一年期拆息分別升至4.05095厘和4.11268厘。
港元匯價今早在7.7704-7.7745之間上落，最新報7.7711。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.6131
|+63.822
|一周
|4.01262
|+12.47
|兩周
|4.03202
|+13.261
|一個月
|3.99714
|+5.887
|兩個月
|4.04262
|+4.744
|三個月
|4.0419
|+2.94
|六個月
|4.05095
|+1.071
|一年
|4.11268
|+3.191
資料來源：香港銀行公會