26/02/2025 14:13

【預算迴響】萊坊︰放寬印花稅帶動相關住宅成交量上升5-10%

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》中宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效。



萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政策有助部分上車人士或年青人置業，預計將帶動相關住宅成交量上升5-10%。



萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，支持政府以創新及多元的發展模式就北部都會區不同地區及產業與商界合作。考慮到北都將成為香港未來10至20年的新經濟引擎，落戶北都的產業將會與香港及九龍的兩個CBD截然不同，所帶來相關的地產資產類別亦會不同，相信過去由政府提供基建的賣地模式並不完全適合北都的產業發展。因北，萊坊建議政府以不同的公私營合作模式(PPP)方案，加快落實不同產業的發展。(kl)