26/02/2025 14:13

【預算迴響】世邦魏理仕料全年住宅交易量增一成，樓價或年內觸底

《經濟通通訊社26日專訊》世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，預算案對香港房地產行業沒有太大直接影響，旨在直接刺激地產需求的政策措施較少。去年預算案中徹底取消了緊縮措施，但對交易量及樓價的正面影響有限。高融資成本及房地產供應過剩仍然為影響投資需求大幅增長的主因。



*商業房地產需求將逐步增加*



他指出，政府決定暫停推售商業用地，並將部分用地改建為住宅用途的決定，將有助於減低各個商業地產板塊的的空置情況，同時也解決長期住屋需求。政府應該重新審視規劃框架，鼓勵更靈活地利用商業空間，以貼近使用者使用方式的改變。



政府計劃在2028年將香港打造為全球最大的財富管理中心，並進一步放寬對離岸人民幣業務的限制，將推動金融業界對寫字樓空間的持續需求。教育仍然為經濟增長的重要關注點及動力。該行業對於香港作為國際教育中心的長期可持續發展至關重要，突顯了對學生宿舍及其他教育相關地產的日益增長的需求。總體而言，預計商業房地產的需求將逐步增加。



*料全年住宅交易量增一成至近6萬宗*



世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，一旦股市復甦，住宅市場也會在6個月內隨之復甦。政府在香港資本市場措施將對住宅市場產生正面影響。由於2025年農曆新年較早，樓市今年年初交易量較低，但預測住宅交易量將按年增加起碼10%，達到接近6萬宗。



他又指，市場對北部都會區發展有所憂慮，在市場低迷下，政府應詳細闡述有關資金及執行計劃，此可協助加強市場對北部都會區這類大型發展項目的信心。此外，北部都會區原有的預算分配為政府帶來了財政壓力，進一步增加項目發展的複雜性。政府或可以更高透明度，提供詳細計劃，並適時調整預算，以反映當前的經濟狀況。



*今年豪宅市場仍面臨下行調整*



他又指，即使息口持續下調，樓市價格或在2025年觸底，樓市或會出現小幅復甦。儘管愈來愈多的內地人士關注豪宅市場，但只專注於較新豪宅項目，但豪宅市場在2025年仍將面臨下行調整。



另外，預計2025年土地市場將繼續低迷。為了使土地銷售更具吸引力，政府應避免增加過多的發展限制或義務，例如政府設施、公共停車位和斜坡維護。此外，政府應物業目前用於自身用途的城市用地，並將其重新發展。(kl)