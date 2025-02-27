26/02/2025 15:16

【預算迴響】經絡：放寬物業印花稅助首置人士上車，提振樓按市場

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波於《2025/26年度財政預算案》中，公布調整物業印花稅的稅階，當中定額100元從價印花稅的門檻由300萬元或以下放寬至400萬元或以下。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，新一份財政預算案宣布調整從價印花稅，主要有助首次置業人士上車，減輕入市置業負擔，相信此類物業的買家最受惠。另外，近年首次置業人士傾向使用較高成數按揭入市，一般資金都較為緊絀，建議該類準買家可將原本用作繳交印花稅的資金留為備用資金或首期開支。



曹德明續指，去年政府放寬按揭成數以及暫停壓力測試要求，加上現時印花稅進一步放寬，將可激活樓市交投。另外，近日部分發展商的銷售部署以低價作招徠，料首置盤的交投將會增加，樓按市場交投亦將逐漸回暖。(kl)