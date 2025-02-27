26/02/2025 15:20

【預算迴響】德勤歡迎加快開發北都，倡引不同人士參與片區開發

《經濟通通訊社26日專訊》德勤中國戰略及經濟諮詢服務合夥人江偉軒表示，歡迎政府在「北部都會區」的發展中採用多元化的發展模式，加速開發進度。



德勤認為政府採取「有為政府、高效市場」，在積極運用市場資源的同時，政府亦應該積極參與，與市場共同投入推動北部都會區的產業發展，以展示了政府堅定不移地透過投資未來和產業化來推動「北部都會區」的發展。



他指出，在最近宣布的「片區開發」中，建議充分引入不同背景的市場參與者，特別是那些具有行業背景和耐心資本的參與者，將有助於結合它們的專業知識和長期投資能力，確保更可持續和全面的發展戰略。



另一方面，政府應明確「北部都會區」以「產業導向」作為開發原則，集中財政資源推進產業發展所需的策略性基礎建設，加快完善創新科技生態系統。這些策略性基礎建設圍繞明確「北部都會區」主要發展產業，包括生命及健康科技、人工智慧與數據科學、先進製造、先進建造、新能源等的所需設施，例如高標準實驗室、樣本儲存中心、數據共享平台、超級計算中心、智慧工廠等，以及必要的交通連接、生態保護設施等基礎設施。



他又指，通過政府引領，香港方能釋放「北部都會區」的未被市場充分瞭解的發展潛力，以此吸引國內外先進企業來港投資及設立國際總部、研發中心和生產線。(kl)