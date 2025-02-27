26/02/2025 15:18

【預算迴響】戴德梁行黎劍明︰放寬印花稅加快細價樓交投步伐

《經濟通通訊社26日專訊》戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明表示，戴德梁行歡迎政府提高100元印花稅的物業價值上限至400萬元，此舉將會吸引上車客及投資者入市，並加快細價樓的交投步伐。



他指出，根據土地註冊處數字，2024年價值300萬至少於400萬元的住宅成交錄得7623宗，佔整體住宅約14%成交，相信將會帶動換樓鏈，可惠及的物業成交個案將會比政府預算的15%更多，有望達20%。



戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，樂見政府暫停推售商用地塊的措施，可讓市場續漸消化現時的空置面積及在建的新項目。然而，市場變化迅速，建議政府應定期檢討市場情況，適時重啟推售商用地塊。(kl)