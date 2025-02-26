26/02/2025 15:18

【預算案】消息︰取消2500元學生津貼，料節省近20億元開支

《經濟通通訊社26日專訊》新一份財政預算案今日出爐，其中財政司司長陳茂波宣布削減多項教育資源，包括將於9月新學年起取消目前恒常的2500元學生津貼。政府消息人士表示，預計取消該筆津貼可節省近20億元開支。



現時幼稚園、小學和中學學生，毋須經資格審查便可獲發每年2500元學生津貼。消息人士指，為配合政府「精準扶貧」策略，因此將毋須資格審查的津貼取消。取消津貼將有助節省近20億元開支。



另外，教育局亦會整合向學校提供的津貼。消息人士指，政府會在2025/26學年起，整合全方位學習津貼和姊妹學校計劃津貼為「全方位學習及姊妹學校津貼」，預計整合後的津貼金額會比原有少。



*教育局將減資助學校和幼稚園的2%一般資助*



政府消息人士又指，教育局會成立專責小組，檢討現時各項為學校提供的津貼和資助有否重疊和能否整合。惟強調，檢討津貼期間會聆聽學界持分者意見。另外，教育局會在2025/26學年減少資助學校和幼稚園的一般資助約2%。(kl)