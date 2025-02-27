26/02/2025 16:34

【預算迴響】德勤劉明揚建議港府應爭取設立「投資移民通」

《經濟通通訊社26日專訊》德勤中國民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，樂見香港於財富管理的表現超卓。尤其高興見到在港的開放式基金型公司按年倍增，在港註冊成立的有限合伙基金更按年升近四成。



為在發展香港有限合伙基金方面再下一城，德勤建議特區政府參考為開放式基金型公司提供的資助計劃，為香港有限合伙基金提供資助，用以支付本地專業服務提供者所收取的合資格費用。



另外，考慮到新加坡的財政預算案中提到只要基金於新加坡上市公司股票的投資達到一定規模，有意為新加坡基金經理從有關基金衍生的合資格收入提供稅務豁免，德勤亦建議港府探討為香港基金管理公司及單一家族辦公室提供稅務優惠。



德勤亦歡迎預算案提及內地互聯互通機制的優化。在此基礎上，德勤建議港府爭取設立「投資移民通」資金管道，提供更大彈性讓內地高淨值人士透過香港進行跨境投資。考慮到不少投資移民申請人的資產都在中國內地，若能參照跨境理財通實施閉環管理為投資移民申請人特設跨境投資管道，將有助更多有興趣的個人落實申請。



*呂志宏︰香港有望成為全球虛擬資產及Web3樞紐*



德勤中國香港數字資產主管合夥人呂志宏表示，樂見預算案積極推動虛擬資產及金融科技創新發展的新措施。在平衡創新與監管的前提下，香港近年大力支持虛擬資產及Web3行業發展。證監會近日推出「ASPIRe」路線圖，預算案亦指出將在年內就虛擬資產場外交易及託管服務的發牌制度進行諮詢，展示政府積極推動監管框架不斷完善及穩健發展。



他指出，隨著更多國際機構、企業和人才匯聚，香港作為連接傳統金融與創新科技的橋樑，有望成為全球虛擬資產及Web3樞紐，進一步鞏固國際中心地位。