26/02/2025 16:46

【預算迴響】美聯︰預算案利好引發樓市小陽春，料今年樓價升5%

《經濟通通訊社26日專訊》美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽以「驚喜」來形容新一份「財政預算案」，指出100元印花稅門檻放寬，減輕入市負擔，有助吸引置業人士上車，利好住宅交投。受惠樓市政策、近期樂觀的投資氣氛，加上發展商已積極推盤，料接連的利好因素會引發購買力，並引爆市場期盼已久的「樓市小陽春」。



據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，2024年一手私宅及二手住宅註冊量合共錄5.76萬宗，當中逾300萬至400萬元個案錄8184宗，即佔約14.2%，連同300萬元或以下錄8794宗合計，即達1.7萬宗。



馬泰陽預期，在新印花稅安排下，今年逾300萬至400萬元的住宅註冊量有望升至1萬宗，按年升幅超過2成，屆時將創自2016年後的9年新高。



與此同時，即時調高今年一二手住宅成交預測，當中一手成交量由原先估計的1.8萬宗調高至1.9萬宗，而二手住宅交投亦由4.2萬宗調升至4.3萬宗；至於樓價方面，預期穩中向好，全年有望升約5%。(kl)