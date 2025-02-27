26/02/2025 16:01

【預算迴響】畢馬威倡部分博彩稅收入設特別基金，發債不礙港評級

《經濟通通訊社26日專訊》畢馬威中國稅務合夥人何家輝就2025-26財政預算案表示，歡迎財政司司長提出擴大家族辦公室稅務制度允許的投資類型的建議。畢馬威建議政府可以將數字資產和藝術品納入其中，與家族辦公室通常進行的投資類型相符，因此能吸引更多家族辦公室在香港開展資產管理業務。也將創造就業機會並帶動其他專業服務需求。



畢馬威亦建議政府就以優惠稅率吸引大宗商品交易提供一份明確的合資格活動清單，以及香港的經濟實質要求。另外，建議政府可以將「新資本投資者入境計劃」住宅物業的價格門檻從目前的五千萬元降低至三千萬元，相信吸引更多新人才投資香港的房地產市場，以及不會影響一般市民的住房需求。



*建議將一部分博彩稅收入設立特別基金*



就香港特區政府積極探討規範籃球博彩活動及徵收博彩稅以增加收入，他指出，現在香港特區政府對於足球比賽的博彩稅收入佔政府總收入約4%，具擴闊空間。再者，鄰近地區早已提供籃球博彩，相關建議不僅符合市場趨勢，亦有助擴闊政府收入，同時可規範非法賭博活動。另一方面，建議政府考慮將一部分的博彩稅收入設立特別基金，用作加強公眾宣傳以及預防賭博問題的相關活動。



*新二元乘車優惠可舒緩「長車短搭」*



他又指，同意政府採取現有建議方案優化二元乘車優惠，包括維持六十歲以上長者可使用此優惠，但每月改為最多240程，另外車資十元或以上改為全額車費的兩折。以上建議能為長者的出門需要以及善用資源取得平衡，繼續支持銀髮經濟發展。另外，方案可以鼓勵用家更精明使用資助，選擇最適合的路線出行，舒緩「長車短搭」的問題。再者，設置上限將會讓政府更準確估算未來相關開支。



*新發發債計劃不會影響香港的信貸評級*



畢馬威中國香港地區政府及公共事務主管合夥人李智深表示，在新發債計劃下，政府債務與本地生產總值的比率仍維持在較低水平。在嚴守資金使用用途及借款上限的紀律下，預料不會影響香港的信貸評級。畢馬威建議政府繼續積極尋求減低工程開支的方案，例如善用創新科技及推動公私營合作等，以達致雙管齊下的效果。