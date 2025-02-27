26/02/2025 18:33

【預算迴響】陳永傑︰料3月份400萬樓以下成交可按月增逾2倍

《經濟通通訊社26日專訊》中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新財政預算案，從減供應，減印花稅以刺激樓市成交，屬救市的第一步，料有效激活物業交投。



*市區供應買少見少，該區物業價值看高一線*



有見商業樓面需求降低，今年將停推商業用地，亦將推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，相信有效穩定商業樓面的供應。而私人住宅單位在未來五年的平均每年落成量估計超過17000個，較過去五年的平均數減少約8%，



陳永傑指，不論住宅及商業用地，政府亦有意減少供應，給予市場信心。未來5年，8萬個私營住宅供應，當中65%來自北部都會區及東涌新市鎮，暗示市區供應將買少見少，該區物業價值更看高一線。



*料3月份400萬以下成交可按月增加逾2倍*



需求方面，本年度財案於物業市場最矚目的可算是將100從價印花稅由物業價值300萬擴展至400萬。陳永傑指，以購入400萬物業為例，買家原需繳付6萬釐印費，新財案下只需付100釐印費，的確為買家於置業初步減少成本99%，相信此措施將刺激400萬以下的上車盤成交，甚至居屋二手市場亦將受惠。料3月份400萬以下成交可按月增加逾2倍。



於新一份財案亦有提及，人才輸入計劃接獲43萬宗申請，當中到港的已達18萬。陳永傑指，受惠於人才輸入，中價以至豪宅物業的成交量及租金皆見增長，財政司司長今日亦透露會推出一系列優化投資移民措施，相信將可為豪宅市場帶來新一輪支持。而寬減差餉，可減輕一眾業主的負擔之餘，亦可增加投資者的入市意欲。(kl)