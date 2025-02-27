26/02/2025 18:14

【預算迴響】香港綠色建築議會歡迎預算案加速綠色發展

《經濟通通訊社26日專訊》香港綠色建築議會歡迎財政司司長發表《2025/26年度財政預算案》，議會支持政府加速綠色發展，並積極拓展綠色產業，引領業界促進香港實現可持續建築環境，目標在2050年前達致碳中和。



議會致力配合政府推動綠色科技，除了推出《香港綠色建築議會節能改造指南》，促進業界透過最新科技，為物業進行節能改造，並於今年推出節能改造與科技資料庫，加入更多綠色科技和成功案例，讓業界掌握相關技術及制訂節能改造的策略，促進創新科技應用，從而提升建築物能源效益。



此外，議會將於今年年中推出綠建環評既有建築3.0版本，當中加入智能設施管理，配合政府推動智慧物業管理的倡議。(kl)