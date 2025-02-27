26/02/2025 17:56

【預算迴響】會財局歡迎預算案，今年就可持續核證監管框架諮詢

《經濟通通訊社26日專訊》會計及財務匯報局歡迎財政司司長陳茂波今日在財政預算案中提出的各項措施。會財局主席孫德基表示，全力支持政府善用「一國兩制」優勢更好融入國家發 展大局，並積極參與粵港澳大灣區建設。透過維持高質素審計，以及加強互聯互通，會財局致力構建穩健的財務匯報和管治生態系統，以建立市場信心，從而提升香港作為國際金融中心的地位，吸引投資者並支持商業蓬勃發展。



會財局行政總裁賴翠碧支持政府加速綠色發展的工作，為配合政府的香港可持續披露路線圖，會財局將於今年就可持續核證的本地監管框架建議進行公眾諮詢。此舉不僅為公眾利益實體及會計業界注入新動力，更能創造新的增長機遇，推動可持續發展。在政府強化財政整合計劃的方針下，會財局將嚴格控制預算，並集中資源提升效率及推動可持續發展，以實現高效的監管成果。(cl)