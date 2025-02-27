26/02/2025 17:50

【預算迴響】工聯會：兩元乘車優惠改動應到此為止

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，工聯會以16字總結「穩健發展保基層 勞資合作保持動能」。工聯會立法會議員鄧家彪認為，兩元乘車優惠的改動應到此為止，措施對社會和長者利大於弊，關鍵是精準使用資源，相信除每日上限8程車外，巴士公司日要設立分段收費，以好好利用資源。



工聯會理事長黃國表示，支持政府通過發債支持基建發展，認為可以推動北部都會區及經濟發展。他表示，強積金是政府穩定，且廉價的資金來源，故應善用強積金滾存方案進行發展。



工聯會又關注增收隧道費、咪錶費及違例罰款等交通事務相關款項，認為香港泊車位不足，而且道路狹窄，加重罰款和加收隧道費會有機會推高通脹，對前線司機造成壓力。該會指，政府在無預警下一刀切取消開學津貼，會增加不少家長負擔，期望未來能恢復。(cl)