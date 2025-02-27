26/02/2025 17:20

【預算迴響】滙豐:香港財政依然穩定強健，須續推進長遠目標

《經濟通通訊社26日專訊》滙豐歡迎財政預算案提出多項措施，突顯當局致力革新，為未來構建一個可持續的財政基礎。



滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，數碼轉型和創新仍是提升生產力的關鍵，預留10億元設立「香港人工智能研發院」，以及通過100億元「創科產業引導基金」加強資金投資策略性新興和未來產業，都是有助促進人工智能發展成為核心產業的重要舉措，同時推進傳統產業轉型。值得注意的是，港交所(00388)將籌備開通「科企專線」，便利相關企業準備申請上市。



她指出，樂見1000億元人民幣貿易融資流動資金安排即將推出，讓銀行可為企業客戶提供一個穩定且相對低成本的資金來源。貿易佔香港經濟約20%，而該舉措將有助鞏固香港離岸人民幣業務的領導地位，同時擴展投資產品和風險管理工具。



她提及，滙豐曾參與香港特別行政區政府首兩次代幣化債券的發行。對於政府會將代幣化債券發行恒常化，並繼續通過「數碼債券資助計劃」鼓勵發行數碼債券，該行深表期待，認為這將可進一步推動香港的金融創新。



展望未來，她表示，香港須繼續推進長遠目標，以發展多元化經濟和投資重要基建，期待協助政府為基建工程融資發行債券。香港的財政依然穩定強健，外匯儲備達4210億美元，覆蓋貨幣基礎約170%，而政府債務與GDP的比率遠低於大多數先進經濟體。(bn)