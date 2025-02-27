26/02/2025 15:49

【預算迴響】德勤樂見政府積極投入資源拓新興產業，助港經濟轉型

《環富通基金頻道26日專訊》德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，新一份《財政預算案》充分展現特區政府「識變、應變、求變」的決心，欣見政府積極投入龐大資源發展「新質生產力」，聚焦人工智能、生命科學、綠色科技和各項新興產業，推動香港經濟轉型升級，亦樂見政府接納德勤建議，透過擴大發債規模，善用市場資金以推動包括北部都會區在內的公共基建投資，相關措施將有利香港釋放發展動能。



資本市場方面，德勤歡迎政府多項有關增加資金流動性和多元性的建議，例如研究擴展大灣區跨境理財通、推動更多股票以人民幣交易，以及便利家族辦公室投資等，這些措施將加強香港與大灣區和全球資本市場的互聯互通，進一步鞏固香港國際金融中心地位。香港經濟過去數年面對挑戰，然而近期已呈強勁復甦勢頭，預算案深入精準對接國家發展戰略，同時發揮香港作為國際平台的「內聯外通」優勢，為香港開拓新機遇、邁向經濟騰飛踏出了重要一步。(hl)