26/02/2025 10:00

《基金觀點》施羅德料美國利率長時間高企，為投資債券帶來機會

《環富通基金頻道26日專訊》施羅德投資固定收益投資組合經理James Ringer指，新冠疫情時期過後通脹捲土重來，迫使各國央行作出反應，利率也隨之上升。近代以來，投資者首次能透過投資於固定收益獲取收益。儘管美國利率近期有所下調，但預計仍會在較長時間內維持在較高水平，這也為投資者在固定收益領域中帶來潛在機會。



*特朗普政策導致市場波動，各地政府借貸水平高企*



收益率曲線顯示預期利率正逐漸回歸正常水平。多年來，施羅德投資一直預測美國經濟將下行或步入衰退，現在，大多數市場評論員都預測2025年美國經濟將會錄得正面增長。然而，有數個已知的未知因素正在引致投資市場動盪。首先，特朗普當選美國總統，其政策可能會導致通脹持續居高不下，可能需要在較長時間內維持較高的利率，這將導致市場出現一些波動。由於數據波動性高，利率波動性隨之而變高，這主要受到新冠疫情後經濟重啟的影響。這使得投資者對數據發布更加敏感，從而導致投資市場走勢變化非常快。現已看到僅憑一份美國就業報告就能顛覆整個市場狀況。



第二個已知的未知數是各地政府借貸的水平。例如，美國政府債務佔國內生產總值(GDP)的比例達到了第二次世界大戰以來的最高水平，預測在未來數十年內還會進一步上升。美國並非唯一遇到這些問題的國家，但它卻擁有全球最大的債券市場。如果債務變得難以為繼，債券市場往往會懲罰借款人。長遠而言，特朗普政府和政府債務都會造成借貸成本上升。



*股債相關性下降，債券可作分散投資工具帶來收益*



然而，利率正處於下降趨勢。通脹似乎受到控制，收益率曲線亦已恢復正常水平。固定收益領域正在回歸正常狀態。但從債務水平上升到引起通脹的經濟政策，仍然存在大量風險。在這個利率波動的新世界中，在投資於固定收益市場時應三管齊下。



首先是分散投資，這可能是最具爭議性的觀點，因為2022年的情況確實令人對此起疑。那一年，債券和股票的回報都錄得負數。但可以看到，股票及債券存在著非常明確的相關性，即是能分散投資的程度。相關性愈低，分散性就愈高。自1960年代以來的分析顯示，當通脹高企時，該相關性也很高，這正是在2022年看到的情況。那時候，債券並不能提供人們認為應有的對沖作用。但自此以後，看到的不僅是通脹下降，相關性也下降了。因此，股債不一定會出現負相關性，但其相關性肯定會下降，因此債券應該能發揮比現在更好的分散風險作用。



但重要的是，分散投資實際上會為你帶來收益。在新冠疫情之前，債券作為分散投資工具並未為投資者帶來收益，而現在卻可以。如果將其與高市盈率倍數時的股票預期回報起點進行比較，固定收益本身就是一個相當引人注目的投資選擇。



*各國經濟體情況不同，可藉主動管理實現超額投資表現*



最後，是透過主動型管理來實現一定的超額投資表現。在新冠疫情之前，各國央行均維持零利率。到了疫情時期，它們都採取了相似的措施，所有經濟體都經歷了同樣的通脹。因此，很難真正看出各經濟體和債券市場之間的明顯差異。



但如今，各國經濟體的情況截然不同，通脹和增長率也各異，各國央行均採取了不同的做法。這讓人可通過選擇市場地域和債券曲線部分來實現超額表現的機會。儘管以上三種情況對不同投資者的重要性可能有所不同，但其實際固定收益市場環境比許多新聞頭條所暗示的更為樂觀。(wa)