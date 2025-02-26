26/02/2025 09:45

《基金觀點》富達：本輪中國升市由基本面推動，AI發展最重要

《環富通基金頻道26日專訊》富達國際基金經理George Efstathopoulos表示，回顧2024年，中國股市回報跑贏美國以外的大部分股市。然而，投資者的印象並非如此，因為中國股市去年震盪起伏，為波動性最高的股市之一。2024年年初，中國股市經歷深度調整，隨後在上半年和9月的新政策出台後，迎來兩次短期強勁反彈，背後原因大多由市場期望所驅動。



*經濟數據好轉惟需更多政策支持，房地產市場逐步改善*



2025年至今，中國股市表現亮眼，引發投資者考慮此輪上漲是否與以往不同，George Efstathopoulos偏向同意此說法。自2024年第四季推出小幅財政刺激措施後，經濟數據好轉。儘管政策改善的過程漸進且不均衡，但中國內地的貨幣和財政政策立場已明確轉變。這包括消費補貼的顯著提振作用，向政策制定者和市場表明，儘管消費者信心疲軟，財政刺激措施對消費者的重要影響。惟需要更多支持政策以持續這勢頭，而中國內地也表明將推出更多措施。



房地產市場是另一需考量的因素。在政策推動下，房地產市場逐步改善，過去幾個月甚至出現曙光，意味去槓桿周期中最艱難的時期已過，潛在尾部風險也提前化解。儘管市場一直關注貿易衝突，但目前公布的關稅均未達到令人擔憂的水平，也沒有產生嚴重干擾。特朗普2.0時代的關稅影響，或將更體現在中國內地以外地區。



*AI可推動企業盈利增長和生產力提升，甚至促進就業*



中國1月信貸數據顯示2025年市場迎來好開始，信貸增長不僅超出市場預期，政策支持力度亦持續增加。與此同時，中國AI和DeepSeek崛起，正動搖中國內地在科技大幅落後美國的觀點，再次讓投資者清楚意識到中國有能力創新，且以行動證明。這有助提振市場信心，並明顯改變中國市場投資價值的情緒。富達相信中國AI不僅能推動企業盈利增長和生產力提升，甚至會促進就業。近期，中國內地政府與民營科技企業的會議中表明正積極推動「新質生產力」，有望推動中國內地在科技領域開啟新篇章。



綜合上述因素，本輪上漲的驅動力與以往幾次有重要差異。其中，AI發展或許是最重要的因素，因其帶動基本面改善，並提供新機遇。這次由基本面發揮關鍵作用，而非單純依靠市場期望。



*冀兩會期間公布更多財政措施，有助緩解通縮憂慮*



然而，市場期望的作用也不應被低估。富達認為如果兩會期間能公布更多財政措施，市場信心會繼續增強。財政赤字擴大推動政府支出增加，以及信貸脈衝回升，將有助緩解通縮憂慮，進一步推動重新評估中國內地股市估值。



在全球貿易保護主義抬頭的環境下，中國內地不能僅依賴出口，更需要刺激內需，啟動其雙迴圈格局的「第二引擎」。這不僅有助緩解關稅帶來的不利影響，更有助重新平衡經濟，有效應對通縮壓力，實現更可持續的增長模式。此外，在全球貿易格局不斷變化下，中國消費市場增強也可平衡以美國消費主導的局面。



美國經濟強勁表現和獨特優勢，主要受其科技領先地位以及強大的美國消費市場帶動，後者佔全球總消費近三分之一。DeepSeek在人工智慧領域橫空面世，震撼全球，並凸顯中國內地有能力在科技領域與頂尖水平競爭。如果中國內地實施刺激消費的財政和貨幣政策，可能縮小消費缺口，並吸引正在尋找新交易夥伴的國家。從本質上來說，中國內地已握有透過財政政策對抗內部通縮壓力、重新平衡經濟、並創造更可持續本地增長的鑰匙。(wa)