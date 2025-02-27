26/02/2025 08:37

【ＡＩ】DeepSeek傳正加速推出新AI模型R2

《經濟通通訊社26日專訊》據《路透》引述消息人士透露，DEEPSEEK正在加速推出其新一代AI模型R2。該公司最初計劃於5月推出，不過目前正在努力盡快推出新模型。DeepSeek表示，新模型將在編程能力和多語言推理方面有所提升。



值得注意的是，DeepSeek API開放平台昨日宣布重新開啟API充值服務。由於服務器資源緊張，該平台曾在2月6日暫停了API充值功能。



印度技術服務提供商Zensar的首席運營官Vijayasimha Alilughatta表示：「DeepSeek的R2模型發布可能會成為AI行業的一個關鍵時刻。DeepSeek成功打造了具有高性價比的AI模型，將促使全球公司加速研發進程，打破目前由幾家主導企業壟斷的格局。」



對DeepSeek可能提前發布R2，幻方量化相關人士回覆內媒稱：以官方消息為準。幻方量化2023年7月成立了深度求索AI公司，後於今年1月發布DeepSeek-R1模型。(ry)