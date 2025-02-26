26/02/2025 16:06

《神州金融》中上協：境內公司赴海外上市數量連增兩個月

《經濟通通訊社26日專訊》中國上市公司協會統計月報顯示，2025年1月，境內市場新增首發上市公司12家，首發募資總額71.31億元人民幣；轉板上市0家；退市0家。現有境外主要市場中國概念上市公司1774家(少數公司存在多地上市的情形，未做除重處理)，境內公司赴海外上市數量連續2個月增長。



截至2025年1月31日，境內股票市場共有上市公司5404家，滬、深、北證券交易所分別為2283、2858、263家。分股份類型統計，僅發A股公司5172家，僅發B股公司9家，A+B、A+H等多股份類型的公司223家。



分控股類型，國有控股和非國有控股公司數量分別佔比27%、73%；製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業為上市公司數量前三甲；江蘇、浙江(不含寧波)、北京三轄區上市公司分別為699、596、477家，為轄區公司數量前三甲。按省域劃分，廣東、浙江、江蘇上市公司家數分別為877、718、699家，匯集42.45%上市公司。(sl)