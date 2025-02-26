26/02/2025 09:34

【聚焦人幣】人幣即期開升191點，傳中國加強企業赴港集資監管

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1732，較上個交易日跌6點子，三連跌，續創1月20日以來逾一個月新低，和市場預測偏離仍近800點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開191點子，報7.2450，上個交易日即期匯率收盤報7.2641。



*中國據報加強企業赴港募資資金監管*



據《彭博》引述知情人士表示，在資本流出進一步對人民幣構成壓力的背景下，中國監管部門近期要求赴香港上市或募集資金的企業，若需要將募集資金用於海外部署，需明確海外資金用途，並提前獲得國家外匯管理局的確認。如果企業不能證明資金用於海外業務需要，則需要將錢匯回中國。



報道指，中國官方這些鼓勵資金匯回內地並限制資本外流的舉措，或可以給予人民幣走勢一些支撐。近幾年，在經濟增長放緩，中美利差拉大的背景下，人民幣資產吸引力下降、面臨持續的貶值壓力，隨著特朗普就任美國總統、再揮關稅戰大旗，許多市場人士認為人民幣可能進一步走弱。



*社科院：人民幣跌破7.5概率低*



中國社科院金融研究所周二發布報告預計，2025年人民幣兌美元匯率在7.0-7.5元區間內雙向波動下面臨貶值壓力，但匯率有堅實基本面支撐，將在合理均衡水平上保持穩定，跌破7.5概率低。



該報告稱，短期特朗普政策2.0可能在一定幅度上對強美元格局產生支撐作用，進而給人民幣匯率帶來貶值壓力。但從長期來看，人民幣匯率的波動主要受制干中美經濟基本面的對比，大概率不會遭遇持續性的大幅貶值壓力。(jq)