26/02/2025 16:52

【聚焦人幣】人幣即期收升94點，港預算案促提升離岸人幣流動性

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2547，較上個交易日4時30分收盤價升94點子，全日在7.2450至7.2608之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌24點子，報7.2556。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1732，較上個交易日跌6點子，三連跌，續創1月20日以來逾一個月新低，和市場預測偏離仍近800點。



市場人士表示，關稅不確定性重新成為市場關注焦點，而美國經濟數據表現可能加劇未來政策走向不確定性，美元走向可能更為反覆，對人民幣而言，區間操作仍是當前最佳的應對思路。



*陳茂波：將推人幣貿易融資流動資金安排，總額度一千億*



香港財政司司長陳茂波今日發表2025至2026財政年度政府財政預算案。陳茂波表示，隨著人民幣國際化穩慎札實推進，香港作為離岸人民幣業務樞紐，會繼續提升離岸人民幣流動性、完善相關基建，以及提供更多投資產品和風險管理工具。



陳茂波稱，金管局將推出人民幣貿易融資流動資金安排，總額度1000億元人民幣。他又稱，為推動更多股票以人民幣交易，提升市場流動性，兩地正就落實人民幣交易櫃台納入港股通，全速進行技術準備。此外，港交所正推進單股多櫃台安排，包括雙櫃台股票使用同一國際證券識別碼，以提升交易結算效率。政府亦已就人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅，進行準備工作，希望在明年提出立法建議。(jq)