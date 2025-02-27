26/02/2025 09:23

【ＡＩ】聯通對DS系列模型優化升級，平均節省約三成推理計算量

《經濟通通訊社26日專訊》中國聯通近日宣布，繼1月開源元景「自適應慢思考」思維鏈大模型後，又針對DeepSeek系列模型進行了「自適應慢思考」優化升級，平均可節省約30%的推理計算量，現已開源。這是目前業界首個對DeepSeek系列思維鏈模型做「自適應慢思考」優化升級的工作。



央企首個開源通用思維鏈大模型元景思維鏈大模型具備多學科、多場景通用推理能力，且能在確保慢思考能力不打折的情況下，做到針對不同任務和難度的自適應慢思考，大幅降低資源消耗，實現大模型「慢思考」能力高性價比落地應用。



國務院總理李強25日到中國電信、中國聯通、中國移動所屬企業調研科技創新工作。在聯通數據智能有限公司，李強指出，要著眼促進數字經濟和實體經濟深度融合，加強新型基礎設施建設，用好海量數據和豐富應用場景等優勢，發揮龍頭企業示範作用，實施好中小企業數字化賦能專項行動，營造更好產業生態，以更高質量的價值創造拓展經濟發展新空間。(sl)