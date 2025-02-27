26/02/2025 10:31

【ＡＩ】英偉達GTC大會將辦中文專場，字節、阿里、百度等參與

《經濟通通訊社26日專訊》英偉達昨在其微信公眾號宣布，GTC 2025大會的China AI Day--雲與互聯網線上中文專場，將於北京時間3月18日上午9時30分開始直播。該專場匯聚了國內多家雲與互聯網企業，包括字節跳動、火山引擎、阿里雲、百度、螞蟻集團、京東、美團、快手、百川智能、賴耶科技以及Votee AI，他們將分享在大語言模型(LLM)、多模態大語言模型(MLLM)、數據科學和搜推廣領域的前沿進展，展示如何採用軟硬件協同優化方法實現生產級AI的性能和效率提升。



其中，Votee AI為香港數碼港培育AI初創企業。公開資料顯示，Votee AI專注於運用人工智能和機器學習技術進行市場調查，去年6月推出自主研發的廣東話大語言模型，協助機構將生成式人工智能科技結合粵語功能，應用於顧客服務等業務場景。(sl)